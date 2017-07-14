"Альфа-Банк" вернет деньги за бронирование через Booking.com

Пресс-служба «Альфа-Банка» сообщила Telegraf.by о запуске партнерской программы с сервисом Boоking.com. Теперь все клиенты «Альфа-Банка» получат возможность возвратить 4.6% от суммы расходов за резервирование жилья с помощью своей платежной карты на партнерской странице Booking.com и «Альфа-Банка».

Участвовать в программе сможет бесплатно любой клиент без предварительной регистрации. Чтобы получить кэшбэк, нужно просто перейти на специальную кобрендинговую страницу Booking.cоm, выбрать понравившийся вариант размещения и оплатить бронь любой картой «Альфа-Банка».

Банк вернет клиенту 4.6% от полной стоимости оплаченного картой проживания в течение 62 дней со дня выезда из отеля или апартаментов.

Партнерский проект с Booking.com позволил «Альфа-Банку» предложить уникальное на белорусском рынке решение: клиенты получают не стандартные для программ лояльности баллы или бонусы, а реальные деньги в виде компенсации расходов на проживание. Программа действует для всех карт «Альфа-Банка» (для физических лиц), в том числе кредитных, выпущенных в белорусских рублях.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с Booking.com и предложить условия, которые позволят путешествовать выгодно, — комментирует Ольга Филипенко, руководитель по электронному бизнесу «Альфа-Банка», — Самые успешные финансовые компании во всем мире сегодня стремятся расширить спектр предложений для клиентов, в том числе за счет кобрендинговых программ. Сочетание традиционных финансовых сервисов и нефинансовых услуг — это необходимое условие для достижения нашей стратегической цели - построения современного полнофункционального цифрового банка. Запуская партнерскую программу, «Альфа-Банк»не просто предоставляет клиентам очередной сервис, а делает еще один шаг в создании системы, которая призвана сделать легкими, удобными и выгодными финансовые взаимоотношения между клиентом и окружающим его миром».

Компания Booking.com предлагает более 1 365 000 вариантов размещения в 225 странах и регионах по всему миру. Пользователям доступны как дома отдыха, стандартные апартаменты, так и роскошные отели и даже экзотические варианты: древовидные домики, лодки или иглу. Механика проекта с «Альфа-Банком», позволяющая возвратить реальную денежную сумму на счет за бронирование жилья, – это уникальный опыт на белорусском рынке.

Официальный старт партнерской программы состоялся сегодня, 14 июля 2017 года. Предложение действует до 31 декабря 2018 года включительно. По условиям программы клиенты могут получить кэшбек за неограниченное количество оплаченных на партнерской странице «Альфа-банка» и Boоking.com броней.

Подробная информация о проекте размещена на специальной странице сайта «Альфа-банка».