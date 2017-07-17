Разбор полетов: Осторожно, гравийная дорога!

Почему на гравийных дорогах происходит так много аварий, в чем коварство покрытия таких дорог и как избежать неприятностей? Ответы на эти вопросы дает наш автокритик, сотрудник Центра контраварийной подготовки Сергея Овчинникова Дмитрий Перлин.

Лето – пора отпусков, регулярных поездок на дачу, к родственникам в деревню, к другим местам загородного отдыха. Гравийные/грунтовые дорожки зачастую единственный путь к таким местам, и главная опасность их – непредсказуемость сцепления колес с покрытием.

Рассмотрим ситуацию, которая предшествует серьезным ДТП на таких дорогах в абсолютном большинстве случаев:

В этом видеоролике все закончилось благополучно. Скажем прямо, повезло. Автомобиль остался на дороге, хотя был весь «джентльменский набор» полной потери контроля водителем, в котором и ритмический занос, то есть разматывание автомобиля в разные стороны серией заносов и последующий разворот. Почему так произошло? Ведь дорога была прямая, как стрела.

Все дело в особенностях гравийного и грунтового покрытий, и несовместимых с безопасным вождением ошибок управления автомобилем.

Покрытие наших гравийных дорог очень разное, от плотно укатанного песка и мелкой щебенки до округлых камней внушительных размеров. Если покрытие качественно отработано грейдером и плотно укатано, сцепление колес с ним пусть и не такое, как на асфальте, но вполне уверенное. «Хороший держак!» – как говорят автогонщики-раллисты. Если же покрытие отработано грейдером, но на нем щедро разбросаны округлые камешки, что не редкость – автомобиль скользит на них, как подшипник на своих шариках-роликах. Еще следует отметить неоднородность покрытия. Оно может быть более рыхлым, с большим сопротивлением движению и худшим сцеплением как на обочине, что чаще встречается, так и посредине дороги, как на этом фото:

Как и в случае с шариками-роликами, в виде разбросанных по дороге камешков, неоднородность плотности покрытия это тоже очень и очень опасно. В случае торможения или банального сброса тяги, автомобиль будет стремиться развернуть в сторону более рыхлого покрытия. Кстати, именно по этой причине случился «вальс» автомобиля в видеоролике – водитель сбросил «газ», решив снизить скорость, и автомобиль немедленно пошел в занос.

В нашем случае только хорошо работающая система курсовой стабилизации ESP на Ford Ecosport и своевременные действия водителя удержали автомобиль от разворота.

Еще один аспект рыхлого и неоднородного покрытия – значительно и непредсказуемо увеличивающийся тормозной путь.

Кстати, по следам протекторов на фотографии видно, как автомобиль при торможении бросило в сторону более рыхлого покрытия, затем водитель и электроника стабилизировали траекторию. А тормозной путь со «смешных» 40 км/ч составил около 25 метров. Практически, как на снегу, при хорошей зимней резине. Если бы покрытие было плотным и укатанным, более однородным гравием, тормозной путь был бы на 20-40% короче.

Но больше всего подвохов таится на гравийной дороге при маневрировании, в поворотах.

Сброс тяги или торможение при повороте колес, и автомобиль немедленно становится в боковое скольжение. Спортсмены используют этот эффект, продиктованный законами физики, для скоростного прохождения поворотов, но управление скольжениями требует серьезных навыков. Для обычного водителя такой занос в повороте заканчивается, увы, вылетом за пределы дороги.

В общем, нюансов у гравийных дорог много. Избежать проблем, с ними связанных, поможет несколько рекомендаций:

Тормозной путь на гравии больше, чем на асфальте. Выбирать безопасную скорость движения по гравию нужно гораздо осторожнее;

Чем лучше покрышки держат автомобиль летом на асфальте, в том числе мокром, тем хуже они работают на гравии. Казалось бы парадокс, но это факт: так называемые всесезонные и зимние шины имеют гораздо лучшее сцепление на гравийных дорогах, чем породистые, скоростные и «дождевые» летние. Съезжая на гравий на таких летних супер-шинах нужно быть вдвойне осторожным;

Разбросанные камешки, неоднородность покрытия в плане его рыхлости, изменяют управляемость и значительно увеличивают тормозной путь. Поэтому при движении по гравийной дороге следует не только аккуратно выбирать скорость, но и траекторию движения, стараясь не попадать как на скопище «камешков-шариков», так и рыхлые участки. Конечно, при соблюдении прочих факторов безопасности, учет наличия встречного транспорта, пешеходов и прочее;

Никаких резких действий органами управления. Ни рулем, ни педалями. И скорость безопасного маневрирования, поворотов и перестроений, нужно выбирать не в процессе маневра, а перед ним. И сам маневр выполнять на ровной, устойчивой тяге, опять же без резких движений органами управления.

И самая лучшая рекомендация для безопасности на всех типах покрытия, в том числе гравийном, это пройти курс контраварийной подготовки, на котором и в теории, и в практике все данные нюансы будут пройдены и освоены.

Всем добрых дорог.