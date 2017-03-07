Беларусь празднует День независимости

Центральным событием праздничных торжеств стал масштабный военный парад войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В рамках парада были представлены 30 соединений и воинских частей, задействованы около 6 000 военнослужащих, более 500 единиц колесной и гусеничной техники. Впервые представлены авиация МЧС и ДОСААФ, военные вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-боевые Як-130 и Л-39, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на параде, подчеркнул, что именно 3 июля, в день освобождения Минска в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков, по воле народа, празднуется главный государственный праздник.

"Этот выбор свидетельствует об исторической памяти белорусов и преемственности поколений", — отметил Александр Лукашенко.

Программа праздничных торжеств по случаю Дня Независимости в Минске насыщенная: концерты, соревнования, выставки, ярмарки.

С 11.30 до 23.00 у Дворца спорта пройдет концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, выставка-ярмарка мастеров народного творчества, праздничная ярмарка. В это же время на территории Верхнего города состоится праздничный концерт, в рамках которого будет представлена историческая реконструкция "Путь к независимости".

В 12.00 на площадке у Дворца спорта начнется международный турнир по силовому экстриму и продлится до 15.00. Открытое первенство Минска по парусному спорту пройдет на Свислочи.

Гала-концерт республиканской общественно-культурной акции "Беларусь молодая моя..." начнется в 21.00 на площадке у стелы "Минск — город-герой". В 22.50 там же пройдет традиционная акция "Споем гимн вместе".

С 23.00 до 23.10 минчан ожидает праздничный салют. После окончания салюта, до 1.00 продолжится концертная программа у стелы.

Праздничные мероприятия проходят также в Минском зоопарке, Лошицком парке, на площадке перед кинотеатром "Салют", парках им. М.Павлова, 60-летия Октября, парке Победы, Центральном детском парке им. Горького, Комаровском сквере.

С 13.00 мероприятия пройдут в парке "Курасовщина", "Тивали", в Центральном ботаническом саду.

Силы МВД, МЧС и работники скорой медицинской помощи 3 июля переведены на усиленный режим.