Лукашенко готов ответить НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко, перед началом военного парада в честь Дня Независимости, поздравил белорусов с главным государственным праздником. В рамках торжественного выступления он подчеркнул, что страна готова ответить и НАТО, и Европе.

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Александр Лукашенко отметил, что, вследствие нарастания глобальной нестабильности и нарушения принципов миролюбивой политики, международная безопасность разрушена. По его словам, страны Европы вступили на путь милитаризации, втягиваясь в гонку вооружений и усиление военной мощи. Это касается и США, которые продолжают развертывание системы противоракетной обороны у границ Беларуси, а также совершенствуют ядерный потенциал.