Лукашенко готов ответить НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко, перед началом военного парада в честь Дня Независимости, поздравил белорусов с главным государственным праздником. В рамках торжественного выступления он подчеркнул, что страна готова ответить и НАТО, и Европе.
Александр Лукашенко отметил, что, вследствие нарастания глобальной нестабильности и нарушения принципов миролюбивой политики, международная безопасность разрушена. По его словам, страны Европы вступили на путь милитаризации, втягиваясь в гонку вооружений и усиление военной мощи. Это касается и США, которые продолжают развертывание системы противоракетной обороны у границ Беларуси, а также совершенствуют ядерный потенциал.
Президент Беларуси подчеркнул: "Наш ответ — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена".
Как сообщал
ранее Telegraf.by, в рамках торжественного военного парада войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь, были представлены 30 соединений и воинских частей, задействованы около 6 000 военнослужащих, более 500 единиц колесной и гусеничной техники. А также впервые представлены авиация МЧС и ДОСААФ, военные вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-боевые Як-130 и Л-39, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.
В целом, по военной мощи, Беларусь занимает 50-е место в мире в рейтинге Military Strength Ranking.