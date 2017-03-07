Акция протеста Николая Статкевича прошла на Октябрьской площади Минска

С Октябрьской площади Минска началась акция одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса - Николая Статкевича. Главное требование протестующих - отмена совместных с Россией военных учений «Запад-2017». Политик обратился к белорусам сразу после официального начала мероприятия.

смотрите также Лукашенко готов ответить НАТО

На Октябрьской площади, помимо Николая Статкевича и его жены, Марины Адамович, собрались несколько десятков активистов.

"То, что происходит, можно назвать внутренней оккупацией страны", - отметил Статкевич в рамках своего обращения к людям на площади перед началом акции. Он также подчеркнул, что "абавязак годных сыноў Беларусi - вызвалiць краiну и захаваць яе".

Маршрут протестующих - от Октябрьской площади до Площади Независимости. На мероприятии присутствовали представители официальной прессы и правоохранительных структур. По периметру Октябрьской площади были выставлены милицейские машины, сообщает Белсат.

Участие в акции приняли около 200 человек.

Ранее, призывая белорусов к участию в акции, политик сообщал: «Мы выйдем в День освобождения Минска, чтобы освободить себя, освободить свои души от предательства, холуйства и лжи».