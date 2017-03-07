На военном параде в День Независимости Беларуси показали холодильники

В рамках военного парада, посвященного государственному празднику Беларуси - Дню Независимости, белорусские производители представили образцы своей продукции. "Атлант", "Керамин", "Пинскдрев", "Horizont" и другие производители продемонстрировали холодильники, стиральные машины, мебель и прочие товары в составе колонны гражданской техники.
Всего колонна гражданской техники была представлена 102 единицами.
В военном параде было задействовано около 3 500 военнослужащих.
В составе пешей колонны приняли участие 20 парадных расчетов, представленные Минским суворовским военным училищем, Военной академией, военно-техническим факультетом БНТУ и др. В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов современной боевой техники. В целом, были задействованы 222 единицы техники.
В составе механизированной колонны танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, автомобили "Богатырь", легкобронированные автомобили "Кайман", автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, станции Р-434, минометные комплексы 2С12Б "Сани", боевые машины "Штурм", реактивная система залпового огня "Полонез" и другая боевая техника. В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета, сообщила БЕЛТА
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Колонна гражданской техники была представлена 102 единицами.