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03. 07. 2017

На военном параде в День Независимости Беларуси показали холодильники

В рамках военного парада, посвященного государственному празднику Беларуси - Дню Независимости, белорусские производители представили образцы своей продукции. "Атлант", "Керамин", "Пинскдрев", "Horizont" и другие производители продемонстрировали холодильники, стиральные машины, мебель и прочие товары в составе колонны гражданской техники.

Всего колонна гражданской техники была представлена 102 единицами.
 
В военном параде было задействовано около 3 500 военнослужащих.
 
В составе пешей колонны приняли участие 20 парадных расчетов, представленные Минским суворовским военным училищем, Военной академией, военно-техническим факультетом БНТУ и др. В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов современной боевой техники. В целом, были задействованы 222 единицы техники.
 
В составе механизированной колонны танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, автомобили "Богатырь", легкобронированные автомобили "Кайман", автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, станции Р-434, минометные комплексы 2С12Б "Сани", боевые машины "Штурм", реактивная система залпового огня "Полонез" и другая боевая техника. В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета, сообщила БЕЛТА.
 
 

 

Колонна гражданской техники была представлена 102 единицами.
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