Lenovo представила новую линейку решений для ЦОД

Компания Lenovo представила на белорусском рынке новые разработки для ЦОД, которые поступят в продажу летом 2017 года.

Корпоративные решения из нового портфеля Lenovo для ЦОД позволяют использовать весь потенциал «революции интеллектуальных технологий» и поддерживают такие инновационные технологии, как аналитика данных, высокопроизводительные вычисления, гибридное облако, искусственный интеллект и машинное обучение.

В числе продуктов и решений портфеля - серверы, системы хранения данных, сетевые устройства, программное обеспечение и сервисы для ЦОД, а также два новых бренда - корпоративные решения ThinkSystem на платформе Intel и ThinkAgile.

Олег Гокунь, руководитель департамента Data Center Group Lenovo, отметил на презентации новой линейки, что ThinkSystem и ThinkAgil, а также другие гибкие и высокопроизводительные инструменты и услуги для дата-центров, предоставят возможность партнерам и заказчикам Lenovo решать сложные задачи и стать новаторами в цифровой трансформации своей отрасли.

Новый стандарт дата-центров будущего от Lenovo

Решения для ЦОД ThinkSystem и ThinkAgile предлагают новый гибкий подход к построению IT-инфраструктуры предприятия, способной подстраиваться под растущие потребности бизнеса. Полностью обновленная линейка ThinkSystem – это серверы, СХД и сетевое оборудование, представленные под единым брендом и являющиеся новым «золотым стандартом» для отрасли.

Согласно опросу генеральных и технических директоров предприятий, проведенному недавно компанией IDC, 72% респондентов полагают, что поддержка цифровых преобразований и роста предприятия – главный принцип, лежащий в основе принятия решений по вопросам организации IT-инфраструктуры. За последние три года произошло серьезное развитие гибридных облачных технологий, в то время как программно-определяемые архитектуры и гиперконвергентная инфраструктура коренным образом изменили ситуацию в вопросах построения IT-инфраструктуры в крупных предприятиях.

Из-за произошедших изменений, предприятия сегодня должны решать такие сложные задачи, как пересмотр и изменение IT-стратегии и построение IT-инфраструктуры, которая будет наиболее эффективна и в будущем.

Семь новых решений компании включают в себя облачные технологии, big data, аналитику и базу данных, которые поддерживаются на новых серверах ThinkSystem.

Lenovo также внедрила два новых решения Intel Select, обеспечивающие высокую производительность, благодаря инновациям и сотрудничеству с ведущими партнерами в сфере программного обеспечения.

ThinkAgile – новая линейка программно-определяемых решений, построенных на базе платформ Lenovo ThinkSystem и способных подстраиваться под меняющиеся потребности предприятия, снижая при этом затраты и упрощая инфраструктуру, по сравнению с традиционными решениями.

Оба решения - ThinkSystem и ThinkAgile дополняют друг друга и позволяют создать основу для дата-центра будущего. Основные характеристики такого дата-центра по версии Lenovo: