Lenovo представила новую линейку решений для ЦОД

Компания Lenovo представила на белорусском рынке новые разработки для ЦОД, которые поступят в продажу летом 2017 года.
Корпоративные решения из нового портфеля Lenovo для ЦОД позволяют использовать весь потенциал «революции интеллектуальных технологий» и поддерживают такие инновационные технологии, как аналитика данных, высокопроизводительные вычисления, гибридное облако, искусственный интеллект и машинное обучение.
В числе продуктов и решений портфеля - серверы, системы хранения данных, сетевые устройства, программное обеспечение и сервисы для ЦОД, а также два новых бренда - корпоративные решения ThinkSystem на платформе Intel и ThinkAgile.
Олег Гокунь, руководитель департамента Data Center Group Lenovo, отметил на презентации новой линейки, что ThinkSystem и ThinkAgil, а также другие гибкие и высокопроизводительные инструменты и услуги для дата-центров, предоставят возможность партнерам и заказчикам Lenovo решать сложные задачи и стать новаторами в цифровой трансформации своей отрасли.
Новый стандарт дата-центров будущего от Lenovo
Решения для ЦОД ThinkSystem и ThinkAgile предлагают новый гибкий подход к построению IT-инфраструктуры предприятия, способной подстраиваться под растущие потребности бизнеса. Полностью обновленная линейка ThinkSystem – это серверы, СХД и сетевое оборудование, представленные под единым брендом и являющиеся новым «золотым стандартом» для отрасли.
Согласно опросу генеральных и технических директоров предприятий, проведенному недавно компанией IDC, 72% респондентов полагают, что поддержка цифровых преобразований и роста предприятия – главный принцип, лежащий в основе принятия решений по вопросам организации IT-инфраструктуры. За последние три года произошло серьезное развитие гибридных облачных технологий, в то время как программно-определяемые архитектуры и гиперконвергентная инфраструктура коренным образом изменили ситуацию в вопросах построения IT-инфраструктуры в крупных предприятиях.
Из-за произошедших изменений, предприятия сегодня должны решать такие сложные задачи, как пересмотр и изменение IT-стратегии и построение IT-инфраструктуры, которая будет наиболее эффективна и в будущем.
Семь новых решений компании включают в себя облачные технологии, big data, аналитику и базу данных, которые поддерживаются на новых серверах ThinkSystem.
Lenovo также внедрила два новых решения Intel Select, обеспечивающие высокую производительность, благодаря инновациям и сотрудничеству с ведущими партнерами в сфере программного обеспечения.
ThinkAgile – новая линейка программно-определяемых решений, построенных на базе платформ Lenovo ThinkSystem и способных подстраиваться под меняющиеся потребности предприятия, снижая при этом затраты и упрощая инфраструктуру, по сравнению с традиционными решениями.
Оба решения - ThinkSystem и ThinkAgile дополняют друг друга и позволяют создать основу для дата-центра будущего. Основные характеристики такого дата-центра по версии Lenovo:
Простота. ThinkSystem, включающая в себя серверы, СХД и сетевое оборудование, предоставляет возможность построить эффективную IT-инфраструктуру, не усложняя ее, что зачастую происходит при внедрении передовых технологий и модернизации IT-систем. Качество и эффективность работы ЦОД при этом повышаются.
Также разработчики ThinkSystem постарались реализовать совместимость новых решений с уже существующими элементами IT-инфраструктуры предприятия, обеспечив их работу без необходимости полностью перестраивать ЦОД.
В результате предприятие может обновить свою IT-систему, не выстраивая ее заново. Серия ThinkSystem сочетает в себе все самое лучшее от продуктов System x, наследия IBM, и ThinkServer компании Lenovo.
На счету новых решений компании, построенных на архитектуре x86 – свыше 150 мировых рекордов в эталонных тестах производительности и высшие позиции по уровню потребительской удовлетворенности и надежности оборудования.
Динамика и гибкость. Условия современной конкурентной среды требуют быстрого использования полученной на основе анализа данных информации для оптимизации приложений, а также высокого качества обслуживания клиента. Решения ThinkAgile способны подстроиться под изменяющиеся IT и бизнес-потребности предприятия, а также обеспечить высокую скорость вычислительных операций, простое управление IT-инфраструктурой, динамичность и гибкость облачных сервисов, предоставляя при этом контроль над IT-ресурсами на уровне локального дата-центра.
Решения Lenovo могут расширить возможности ЦОД предприятия, включая автоматизированное управление жизненным циклом, снижение совокупной стоимости владения оборудованием и сокращение потребностей в ресурсах для поддержки работы платформы.
Среди представленных новинок – решения из серии ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack, а также стоечные решения ThinkAgile SX, которые объединяют в себе гиперконвергентные решения и сетевое оборудование для эффективной и бесперебойной работы IT-системы предприятия. Предлагаемые решения не накладывают каких-либо ограничений относительно использования сетевого оборудования и СХД предыдущих поколений, поэтому заказчики могут смело переходить к программно-определяемым решениям, которые легко интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру.
Соответствие потребностям будущего. Быстрое развитие технологий требует от предприятий внедрения гибких IT-решений, способных адаптировать IT-систему к новым условиям и обеспечить актуальность IT-инфраструктуры с учетом завтрашнего дня.
Системы ThinkSystem и ThinkAgile, такие, как решение для высокопроизводительных вычислений ThinkSystem SD530, способны выполнять широкий спектр рабочих нагрузок: от обработки и анализа больших объемов данных до высокопроизводительных вычислений, задач искусственного интеллекта и построения гипермасштабируемых сред.
Компания Lenovo объявила об участии в Intel Select Program - новом наборе решений Intel, работающих на базе процессоров Intel® Xeon® Skylake-SP и предназначенных для современных рабочих нагрузок в ЦОДах.
Lenovo занимает первое место в мире в рейтингах надежности серверного оборудования на архитектуре x86 и удовлетворенности спроса заказчиков.