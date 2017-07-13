«Атлант-М Холпи» представил новый кроссовер Mazda CX-5

Автоцентр «Атлант-М Холпи» объявил старт продаж нового кроссовера Mazda CX-5.

Производство кроссовера по полному циклу стартовало на заводе компании во Владивостоке. «Атлант-М Холпи», о фициальный дилер в Минске, предлагает Mazda CX-5 с бензиновыми двигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) в трех комплектациях: базовая Drive, Active и Supreme. Стоимость автомобиля - от 47 250 бел. руб.

Новый Mazda CX-5 имеет обновленный дизайн. Основной принцип, который использовался при проектировании – «Автомобиль, как искусство». Сохранив уникальность и характер предыдущей модели, создатели Mazda CX-5 смогли реализовать в экстерьере ощущение утонченной мощности.

Автомобиль, помимо нового дизайна, отличается рядом технических улучшений. Геометрия кузова была проработана таким образом, чтобы на высоких скоростях в салоне не было слышно аэродинамических шумов. Благодаря кропотливой работе над шумоизоляцией, салон автомобиля стал значительно тише.

Новая для Mazda CX-5 система G-Vectoring Control (GVC) позволяет улучшить обратную связь между машиной и водителем за счет перераспределения подаваемого на ведущие передние колеса крутящего момента в разных фазах движения. Впервые для Mazda CX-5 доступна опция открытия и закрытия багажника с помощью электропривода.

Система Lane-Keep Assist System отслеживает позицию авто относительно дорожной разметки и помогает предотвратить непреднамеренный выезд за пределы полосы. Технология Advanced Smart City Brake Support постоянно контролирует расстояние до движущегося впереди объекта и скорость сближения с ним, а также минимизирует риск столкновений на скорости до 80 км/ч.

Автомобиль предлагается как в переднеприводном исполнении, так и c интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD.