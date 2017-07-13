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13. 07. 2017

«Атлант-М Холпи» представил новый кроссовер Mazda CX-5

Автоцентр «Атлант-М Холпи» объявил старт продаж нового кроссовера Mazda CX-5.

Производство кроссовера по полному циклу стартовало на заводе компании во Владивостоке. «Атлант-М Холпи», официальный дилер в Минске, предлагает Mazda CX-5 с бензиновыми двигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) в трех комплектациях: базовая Drive, Active и Supreme. Стоимость автомобиля - от 47 250 бел. руб. 
 
 
Новый Mazda CX-5 имеет обновленный дизайн. Основной принцип, который использовался при проектировании – «Автомобиль, как искусство». Сохранив уникальность и характер предыдущей модели, создатели Mazda CX-5 смогли реализовать в экстерьере ощущение утонченной мощности.
 
Автомобиль, помимо нового дизайна, отличается рядом технических улучшений. Геометрия кузова была проработана таким образом, чтобы на высоких скоростях в салоне не было слышно аэродинамических шумов. Благодаря кропотливой работе над шумоизоляцией, салон автомобиля стал значительно тише.
 
 
Новая для Mazda CX-5 система G-Vectoring Control (GVC) позволяет улучшить обратную связь между машиной и водителем за счет перераспределения подаваемого на ведущие передние колеса крутящего момента в разных фазах движения. Впервые для Mazda CX-5 доступна опция открытия и закрытия багажника с  помощью электропривода.
 
 
Система Lane-Keep Assist System отслеживает позицию авто относительно дорожной разметки и помогает предотвратить непреднамеренный выезд за пределы полосы. Технология Advanced Smart City Brake Support постоянно контролирует расстояние до движущегося впереди объекта и скорость сближения с ним, а также минимизирует риск столкновений на скорости до 80 км/ч.
 
 
Автомобиль предлагается как в переднеприводном исполнении, так и c интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD.
 
 
Приобрести автомобиль и записаться на тест-драйв можно также на сайте автоцентра.
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