Экотуризм в Беларуси: дикая природа и сафари в заказнике "Озеры"

Заказник «Озеры» расположен в Гродненской области и является особо охраняемой природной территорией Беларуси, общей площадью 23 364,05 га. Его «жемчужины» - экосистемы 16 уникальных озер. Сегодня заказник «Озеры» активно развивает направление экотуризма.

В рамках презентации совместной с ПРООН и Евросоюзом инициативы «Расширение возможностей использования туристического потенциала особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь», руководство и приглашенные эксперты заказника «Озеры» представили специально разработанные программы для туристов и рассказали об истории, обитателях и «изюминках» заказника.

Во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой территория, на которой расположен нынешний заказник, принадлежала сначала двум великокняжеским, а затем Озерской и Берштанской королевским Пущам. В Озерах отдыхал великий князь Витовт и короли Речи Посполитой.

Земли Озер за всю историю существования повидали немало битв и сражений, а во время войны Озерские густые леса и непроходимые болота стали убежищем партизан.

В 1990 году, для сохранения уникальной природы, растений и животных, включенных в Красную книгу, был создан Государственный ландшафтный заказник «Озеры».

90% территории заказника занимают лесные экосистемы. В основном, это сосновые леса с присутствием ели, дуба, граба, клена, липы, березы и ясеня. Благодаря сосновым лесам «Озер», на территории размещено несколько санаториев.

16 видов растений на территории заказника являются охраняемыми: прострел раскрытый, лук медвежий, или черемша, линнея северная, венерин башмачок настоящий, наяда морская, ладьян трехнадрезной, многоножка обыкновенная и другие.

Сегодня на территории заказника зарегистрировано более 140 видов птиц, 175 видов наземных позвоночных животных, из них 20 видов млекопитающих, 6 видов пресмыкающихся и 9 видов земноводных. Из них около 25 видов животных являются охраняемыми в Беларуси. Здесь обитают олени, косули, кабаны и лоси, зарегистрированы рысь и барсук.

Дмитрий Морозик, директор заказника «Озеры» и Андрей Пинигин, председатель общественной организации «Зеленая экономика», рассказали о туристических возможностях «Озер» и о том, какие виды отдыха доступны туристам уже сейчас.

Агрогородок Озеры расположен на берегах озер Белое и Рыбница. Ранее это было излюбленное место отдыха великого князя Витовта, а позже, став центром королевской Озерской пущи – и королей Речи Посполитой.

Здесь, недалеко от рыночной площади, расположены старая каменная церковь Святого Духа и костел Христа-Короля.

Мир дикой природы

В «Озёрах» обитает самое крупное наземное млекопитающее Европы – европейский зубр.

Стадо зубров, в котором около 200 животных - как взрослых особей, так и маленьких зубрят, можно увидеть во время кормления или отдыха на полях, где произрастают многолетние травы, в открытой пойме реки Стриевка между деревнями Пересельцы и Мостки.

При желании можно посмотреть, как выращивают фазанов в фазанарии филиала «Гродненского мясокомбината».

Экологическая тропа «Озеры», которая начинается возле санатория «Озерный», проходит по живописному лесному массиву. Ее протяженность – 3,5 км. Вдоль тропы установлены стенды, рассказывающие об обитателях и растениях заказника.

Не так давно, благодаря следам когтей на стволах деревьев, в заказнике были обнаружены несколько особей европейской рыси. По мнению специалистов, рысь пришла сюда из соседней Литвы.

После прогулки по экологической тропе, можно отдохнуть в беседке смотровой площадки у озера Белое.

В «Озерах» стоит обязательно посетить старинную дубраву. Возраст некоторых дубов-исполинов в ней более 200 лет, высота деревьев до 30 м и диаметр до 2-х метров.

Всего в дубовой роще 32 дерева, три из которых имеют обхват около 5 метров.

Музей меда

Музей меда расположен в агрогородке Поречье.

Ольга Гаврилик, директор компании «Мядовы шлях», уже много лет занимается пчеловодством вместе с мужем.

В Музее меда можно попробовать экологически чистый мед, «взбитый мед», полакомиться композициями меда с пыльцой и другими пчелопродуктами, ягодами, имбирем. Мед можно приобрести, а также посетить цех и познакомиться с новыми технологиями производства меда, применяемыми «Мядовым шляхам». Ценителям меда предложат самим приготовить некоторые рецепты.

Сафари по Озерному краю

Любители экстрима могут посетить заповедный лес, места обитания европейского зубра, экологические тропы «Озеры» и «Котра», фазанарий, памятники Великой Отечественной войны, вековые дубравы , озера и болота Гродненщины на специально подготовленных автомобилях. При желании на отдельных участках маршрута вести авто можно самостоятельно.

В качестве дополнительных услуг и бонусов доступны прогулки на яхте, катере, участие в квесте, фотоохота.

Турпакеты включают в себя 6 автомобильно-пешеходных маршрутов и полный комплекс услуг по доставке, размещению, экскурсионному обслуживанию и питанию как групп, так и отдельных туристов.

Информацию о туристических услугах заказника "Озеры" можно найти на сайте itourist.by

Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», оказывает помощь нашей стране в формировании экономического роста, основанного на «зеленых» принципах, включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и потребления, создание «зеленых» рабочих мест, изменение моделей поведения и функционирования представителей целевых групп в сторону большей экологической устойчивости.