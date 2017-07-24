В Беларуси представили доступные системы домашнего и уличного видеонаблюдения от Ezviz

На белорусском рынке стартовали продажи доступных систем домашнего и уличного облачного видеонаблюдения нового бренда компании Hikvision - EZVIZ.

Домашние видеокамеры все больше завоевывают рынок. И их роль уже заключается не просто и не только в обеспечении безопасности, но и в решении простых бытовых задач, когда нужно проследить за детьми либо пожилыми родителями, которые остались дома одни; знать, что происходит дома во время отпуска; проконтролировать добросовестную работу уборщицы или няни; проверить поведение домашних животных в отсутствие хозяев; вовремя узнать о подозрительных личностях, которые могут находиться вблизи участка загородного дома.

Владельцы малого бизнеса беспокоятся о том, какое качество обслуживания предоставляют их сотрудники, какой поток клиентов образуется в то или иное время, достаточно ли защищен магазин или склад. При этом установка профессиональной системы довольно дорогостояща, сложна в установке, использовании и далеко не всегда оправдана.

Выход в таких ситуациях - домашние либо уличные камеры облачного видеонаблюдения. К ним можно получить доступ из любой точки мира.

Отснятый материал передается на планшет, компьютер или смартфон в считанные секунды и сообщает обо всем, что происходит вокруг: кто находится на территории дома или что кто-то в квартире включил свет.

А если злоумышленник знает о том, что в доме или офисе, куда он пытается проникнуть, установлены камеры, и попробует их отключить, владелец видеокамеры получит sms-оповещение и об этом. За всем этим можно следить online в режиме реального времени.

Как пояснила корреспонденту Telegraf.by Полина Добровольская, менеджер по маркетингу компании Ezviz, решения для домашнего и уличного видеонаблюдения доступны, просты в установке и использовании, не требуют специального монтажа:

- Наша основная задача – дать возможность людям следить за тем, что происходит дома без установки дорогостоящего, профессионального и сложного в монтаже оборудования. Видеокамеры Ezviz – компактные, недорогие и подключающися к Wi-Fi - отличное решение для работающих мам, которые хотят знать, что происходит дома с ребенком, оставшимся с няней или бабушкой или пожилыми родителями. Наши камеры доступны, их легко подключить и затем через специальное приложение следить за тем, что происходит дома. Это удобный способ держать все под контролем.

Исследования, которые проводила на рынке наша компания, показали, что люди обеспокоены как личной безопасностью, так и своего жилища. И хотя эти исследования проводились в России, думаю, это можно проецировать и на страны СНГ.

По исследованиям компании Ezviz, решения в сегменте «умного дома», домашнего видеонаблюдения интересны для людей со средним и высоким доходом в возрасте от 25 до 45 лет. В основном, это семейные люди. Системы уличного видеонаблюдения отлично подходят владельцам загородных домов, домашнего – всем тем, у кого есть дети и домашние животные, пожилые родители.

Как отметила Полина Добровольская, решения будут интересны также представителям малого бизнеса:

- Простые в установке видеокамеры можно установить, к примеру, на заправке, чтобы следить за качеством работы сотрудников. Или в салоне красоты – и контролировать качество обслуживания клиентов.

Владелец небольшого продуктового магазина также сможет проследить за работой сотрудников, потоком клиентов, а в экстремальных ситуациях – при взломе и ограблении - получить информацию о грабителях. При этом совершенно не обязательно все постоянно контролировать в режиме online – достаточно вставить карту памяти в устройство, записать и потом просмотреть содержимое.

Работая с приложением для смартфона, нет необходимости постоянно следить за экраном: датчик движения камеры сам фиксирует активность и отправляет уведомление на смартфон, после которого начинается трансляция с видеокамеры. При этом можно не только увидеть и услышать, к примеру, злоумышленника, но и передать ему послание через встроенную двухстороннюю громкую связь.

Рассмотрим одну из наиболее популярных моделей - HD камеру с разрешением 720p - EZVIZ C2C

Установить камеру просто. Помимо стандартного основания на ножке с резиновой прокладкой для предотвращения скольжения, ее можно закрепить с помощью магнита на металлическую основу, которая входит в комплект поставки. Благодаря шарнирной системе, камеры имеет наклон на угол 45° вперед-влево-вправо и 90°назад.

Для работы с камерой необходимо, в зависимости от типа устройства, скачать с Google Play Market или App Store приложение EZVIZ и зарегистрироваться в нем с помощью адреса электронной почты или номера мобильного телефона.

После установки приложения, необходимо подключить устройство к облаку и можно переходить в online режим просмотра видеопотока.

Далее, через приложение можно следить за своим домом, квартирой или другим объектом со смартфона из любой точки мира в режиме 24/7, а также получать сообщения о движении в квартире, которые подают детекторы движения, установленные в камере.

Камера поддерживает режим ночной съемки (расстояние - 10 м) и имеет двустороннюю аудиосвязь - можно разговаривать с родителями или детьми прямо через нее. Поддерживает карты памяти micro SD емкостью до 128 Гб, поэтому можно просто записать видео и потом, в свободное время, его просмотреть.

При желании можно установить флагманскую модель - камеру EZVIZ C2mini. Угол обзора камеры - до 115 градусов. С помощью приложения можно следить сразу за 4 камерами. Привязывать можно неограниченное количество видеокамер.

Подробнее об ассортименте видеокамер можно узнать на сайте интернет-магазина официального дилера EZVIZ в Беларуси.

Компания Hikvision является одним из лидеров в производстве систем видеонаблюдения в мире. Бренд EZVIZ уже представлен в США, Италии, Латвии, Китае и России. В 2017 году системы видеонаблюдения и "Умный дом" от EZVIZ были представлены на выставке "Тибо-2017". Официальным дилером EZVIZ в Беларуси является компания "Современная безопасность".