В Гродно пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Гродно, по причине неосторожного обращения с огнем, пострадал жилец квартиры в многоэтажке по ул. Карбышева. Ликвидацию происшествия и его последствий провели сотрудники МЧС, РОВД, горгаза и скорой медицинской помощи.

24 июля в 21.30 гродненские спасатели получили сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Карбышева, 32. В квартире находился мужчина 55 лет. Прибывшие на место пожарники, используя автолестницу, проникли в квартиру и вывели пострадавшего жильца на улицу.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем - хозяин квартиры переливал легковоспламеняющиеся жидкости в непосредственной близости от зажженной газовой плиты.

Мужчина получил ожоги верхних конечностей, пальцев нижних конечностей, лица (всего 17% тела) 1-2 степени и был госпитализирован.

Также повреждено имущество в прихожей, закопчены стены и потолок, сообщает блог Гродно.