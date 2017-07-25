Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 14:20
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

В Гродно пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Гродно, по причине неосторожного обращения с огнем, пострадал жилец квартиры в многоэтажке по ул. Карбышева. Ликвидацию происшествия и его последствий провели сотрудники МЧС, РОВД, горгаза и скорой медицинской помощи.

24 июля в 21.30 гродненские спасатели получили сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Карбышева, 32. В квартире находился мужчина 55 лет. Прибывшие на место пожарники, используя автолестницу, проникли в квартиру и вывели пострадавшего жильца на улицу.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем - хозяин квартиры переливал легковоспламеняющиеся жидкости в непосредственной близости от зажженной газовой плиты. 

Мужчина получил ожоги верхних конечностей, пальцев нижних конечностей, лица (всего 17% тела) 1-2 степени и был госпитализирован.

Также повреждено имущество в прихожей, закопчены стены и потолок, сообщает блог Гродно.
Это Интересно
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.