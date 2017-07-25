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25. 07. 2017

Музей «Аливария» представил новый проект Art of beer

Новый формат отдыха для минчан, предложенный «Аливарией», сочетает пиво и рисование. В ближайший месяц, каждый четверг, посетители музея смогут открывать для себя новую страну и новый стиль пива – Бельгию, Германию, Великобританию и, конечно, Беларусь.

«Аливария» привносит в Беларусь европейские форматы отдыха. Это и фестиваль уличной музыки Karol Jan Open Air, и фестиваль европейского отдыха A-fest, и пивная йога.
 
«Пиво — удивительный напиток, который отлично сочетается не только с разными блюдами, но и с различными видами отдыха. Art of beer – попытка совместить два искусства: живопись и пивоварение», — отметил Иван Макаров, пивной сомелье, прошедший курс обучения в Копенгагене, Дания.  
 
Для занятия Art of beer навыки профессионального живописца и дегустатора не нужны. «Рисуя за бокалом пива, вы за 2 часа создадите картину и научитесь пробовать пиво по всем канонам», — отметила Виктория Пархоменко, профессиональный художник с более чем 12-летним опытом в живописи. 
 
Расписание занятий Art of beer:
 
27 июля 19.00: Аливария Золотое и белорусская живопись
 
3 августа 19.00: Аливария Портер и британская живопись
 
10 августа 19.00: Karol Jan Blonde и бельгийская живопись
 
17 августа 19.00: Karol Yan Dunkel и немецкая живопись
 
Стоимость: 30 рублей
 
Записаться можно на сайте alivaria.by и по телефону: +375295001755; +375172395805.
 
 
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Беларусь
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