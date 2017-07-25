Правительство Беларуси будет развивать Борисовский район

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, на выездном заседании президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района, заявил о том, что правительство готовит комплексный план мероприятий по развитию Борисовского района до 2020 года.

В промышленном производстве Минской области Борисовский район занимает 11%. Это третье место среди районов Минской области (после Солигорского и Минского). Имея 11,3% всего занятого в экономике области населения, район формирует порядка 12% инвестиций в основной капитал, 7,3% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 6,5% экспорта товаров, 5,4% импорта товаров.

Андрей Кобяков отметил, что существующие вопросы и проблемы требуют оперативного решения. "Все возможности, чтобы выправить ситуацию и выйти на устойчивую траекторию роста, здесь есть. К данному президиуму в районе готовились полтора месяца. Времени достаточно, чтобы определиться со стратегией развития отдельно взятого региона", — подчеркнул он.

По мнению премьер-министра, есть серьезные вопросы к строительному комплексу. В июне 2017 года были определены направления развития отрасли при посещении Борисовского хрустального завода и «Борисовжилстроя». Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный должен озвучить, как меняется ситуация, как на этих предприятиях, так по региону в отрасли

Будут затронуты также вопросы, возникшие в результате посещения филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов. Андрей Кобяков подчеркнул, что ранее были отданы поручения о выработке согласованного решения о создании в районе высокотехнологичной агропромышленной интеграционной структуры полного цикла на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.

Глава правительства обратил внимание на то, что работа будет оцениваться по конкретным результатам, прежде всего по динамике показателей подчиненных организаций и района в целом: "Поэтому особое внимание в работе и сегодняшних выступлениях прошу уделить мерам по обеспечению занятости, созданию высокоэффективных рабочих мест, достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. Полагаю, в докладах должны прозвучать и предложения, которые требуется принять на уровне главы государства и правительства. В проекте комплексного плана таких мероприятий практически нет».