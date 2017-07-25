Правительство Беларуси будет развивать Борисовский район

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, на выездном заседании президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района, заявил о том, что правительство готовит комплексный план мероприятий по развитию Борисовского района до 2020 года.
В промышленном производстве Минской области Борисовский район занимает 11%. Это третье место среди районов Минской области (после Солигорского и Минского). Имея 11,3% всего занятого в экономике области населения, район формирует порядка 12% инвестиций в основной капитал, 7,3% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 6,5% экспорта товаров, 5,4% импорта товаров.
Андрей Кобяков отметил, что существующие вопросы и проблемы требуют оперативного решения. "Все возможности, чтобы выправить ситуацию и выйти на устойчивую траекторию роста, здесь есть. К данному президиуму в районе готовились полтора месяца. Времени достаточно, чтобы определиться со стратегией развития отдельно взятого региона", — подчеркнул он.
По мнению премьер-министра, есть серьезные вопросы к строительному комплексу. В июне 2017 года были определены направления развития отрасли при посещении Борисовского хрустального завода и «Борисовжилстроя». Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный должен озвучить, как меняется ситуация, как на этих предприятиях, так по региону в отрасли
Будут затронуты также вопросы, возникшие в результате посещения филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов. Андрей Кобяков подчеркнул, что ранее были отданы поручения о выработке согласованного решения о создании в районе высокотехнологичной агропромышленной интеграционной структуры полного цикла на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.
Глава правительства обратил внимание на то, что работа будет оцениваться по конкретным результатам, прежде всего по динамике показателей подчиненных организаций и района в целом: "Поэтому особое внимание в работе и сегодняшних выступлениях прошу уделить мерам по обеспечению занятости, созданию высокоэффективных рабочих мест, достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. Полагаю, в докладах должны прозвучать и предложения, которые требуется принять на уровне главы государства и правительства. В проекте комплексного плана таких мероприятий практически нет».
Премьер-министр также внес предложение по обсуждению проекта комплексного плана мероприятий по развитию Борисовского района на 2017−2020 годы и его доработке, дополнив его конкретными мерами по проблемным предприятиям. Согласно плану, каждый республиканский орган управления, Минский облисполком и Борисовский райисполком должны до 1 сентября подготовить и утвердить детальные алгоритмы своих действий.
Андрей Кобяков поручил проанализировать работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, использование транзитного и транспортно-логистического потенциала Борисовского района. Он затронул также вопрос кадрового потенциала - поручил доложить о том, какая работа ведется по подготовке, подбору и расстановке кадров для решение задач, стоящих перед экономикой региона.
По мнению премьер-министра, экономический потенциал крупных региональных центров, в том числе Оршанского и Борисовского районов, используется недостаточно: "Прежде всего отмечу, что выездной президиум Совета Министров в Борисовском районе не вызван какими-то чрезвычайными событиями или ситуацией. Глава государства поставил правительству задачу принять необходимые меры по развитию крупных региональных центров - таких как Орша, Борисов, Барановичи, Бобруйск. Правительство определило для себя следующий формат работы - изучение проблем на местах и их рассмотрение на выездном заседании президиума".
"В мае детально рассмотрели Оршанский район, теперь Борисов. Это районы, обладающие значительным потенциалом, который не задействован в полной мере в их экономическом развитии. Такая работа будет продолжена и в других регионах", - отметил Андрей Кобяков.
По данным Белстата, в 2017 году выполняется три из четырех показателей эффективности работы председателя райисполкома: темп роста экспорта товаров, экспорт услуг и прямые иностранные инвестиции.
Не выполняется показатель по количеству трудоустроенных граждан за счет создания новых предприятий. При этом уровень безработицы выше, чем в среднем по стране и Минской области (в районе — 1%, в стране и области — 0,8% и 0,7% соответственно).
Также в январе-июне продукции сельского хозяйства в Борисовском районе произведено на 6% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Обостряется проблема просроченной задолженности по кредитам и займам (рост в 2,6 раза по сравнению с 1 июня 2016 года). В 4 раза сократилась чистая прибыль, в то время как по стране она выросла более чем в 2,4 раза. Рентабельность продаж тоже ниже, чем по стране на 1,1 процентных пункта, сообщает TUT.BY
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