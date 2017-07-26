В Минске пьяная женщина танцевала на крышах авто

В ночь на 26 июля в оперативно-дежурную службу Московского РУВД г. Минска сообщили о том, что , что женщина в нетрезвом состоянии танцует на крышах машин, припаркованных во дворе.

Сообщение поступило от жильцов дома № 83 по ул. Рафиева.

Среагировавший на сообщение наряд милиции прибыл на место и задержал женщину. Ее доставили в ОДС ГОМ-2 Московского РУВД.

Наутро женщина призналась, что плохо помнит события вечера накануне сильного алкогольного опьянения.

В результате пьяной выходки, две машины, стоявшие во вдоре - Ниссан Премьера и Рено Шафран, получили повреждения. На крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.

Сотрудники милиции установили, что женщина 1979 года рождения, нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство).

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет, сообщается на сайте ГУВД Минсгорисполкома.