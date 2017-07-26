В минских ресторанах кормили людей краденой телятиной

По информации официального представителя УВД Миноблисполкома, трое жителей Молодечненского района воровали телят с ферм и продавали мясо в рестораны.

Руководители телятников Молодечненского, Ошмянского и Вилейского районов еще весной подали в органы первые заявления о краже телят. В июне на фермах под Воложином произошли еще три кражи.

В результате проведенной оперативной работы было установлено, что кражей телят занимались трое жителей Молодечненского района в возрасте 29, 31 и 49 лет. Задержали преступников по дороге из Минска, где они сбыли очередную партию говядины. Помимо столичных павильонов, продукция продавалась также и на местном рынке. Покупатели брали товар у злоумышленников по пониженным ценам и не требовали наличия соответствующих документов.

Как оказалось, кражи были тщательно спланированы. Хищение животных происходило ночью. Днем, перед этим, воры искали в окрестностях телятники с загонами под открытым небом и вблизи леса. Злоумышленников интересовали только молодые особи коров - их вырезки пользовались наибольшим спросом у покупателей. В рестораны мясо доставлялось с помощью посредников.

Один из преступников был судим за аналогичные преступления. Второй ранее официально занимался скупкой мяса у населения и его перепродажей. Этот фактор сыграль роль в том, что преступный промысел трех предприимчивых белорусов некоторое время оставался нераскрытым и приносил прибыль. Только в Воложинском районе фермам причинен ущерб свыше 3,7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц), ее санкция предусматривает четыре года лишения свободы. На данный момент доказаны семь случаев преступной деятельности фигурантов дела. Также подследственных проверяют на причастность к иным преступлениям.