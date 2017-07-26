В Гомеле милиционер задержал пьяного водителя, сбившего женщину с коляской

25 июля около полудня в Гомеле, на улице Богдана Хмельницкого, пьяный водитель сбил женщину, которая везла коляску с грудным ребенком.

Нетрезвый водитель, подъезжая к пешеходному переходу, не снизил скорость и сбил женщину с коляской. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержал милиционер, ставший свидетелем происшествия.

Представитель правоохранительных органов, догнавший пьяного водителя и прижавший его к обочине, отметил, что задержанный не хотел отвечать на вопросы и требовал его отпустить.

Прибывшая на место происшествия машина "Скорой помощи" забрала потерпевшую женщину с ребенком, которая находилась в состоянии шока. Через некоторое время женщину с дочкой отпустили домой.