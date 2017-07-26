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26. 07. 2017

В Гомеле милиционер задержал пьяного водителя, сбившего женщину с коляской

25 июля около полудня в Гомеле, на улице Богдана Хмельницкого, пьяный водитель сбил женщину, которая везла коляску с грудным ребенком.

Нетрезвый водитель, подъезжая к пешеходному переходу, не снизил скорость и сбил женщину с коляской.  Злоумышленник пытался скрыться, но его задержал милиционер, ставший свидетелем происшествия. 
 
Представитель правоохранительных органов, догнавший пьяного водителя и прижавший его к обочине, отметил, что задержанный не хотел отвечать на вопросы и требовал его отпустить.
 
Прибывшая на место происшествия машина "Скорой помощи" забрала потерпевшую женщину с ребенком, которая находилась в состоянии шока. Через некоторое время женщину с дочкой отпустили домой.
 
Позже стало известно, что в крови 37-летнего задержанного было обнаружено 3 промилле алкоголя и передвигался он на служебном автомобиле, сообщают Naviny.by.
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