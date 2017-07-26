Госконтроль придумал, как снизить себестоимость ЖКУ на 7,3%

Сегодня на коллегии Комитета госконтроля были рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по обоснованности формирования затрат на ЖКУ для населения. КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг, реализация которых, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на ЖКУ на сумму около 220 млн рублей и снизить себестоимость услуг на 7,3%.

Председатель КГК Леонид Анфимов отметил, что снижение затрат в организациях ЖКХ является приоритетной задачей и решать ее необходимо всей вертикали власти - от Совета министров до председателей райисполкомов.

Он подчеркнул, что уже дважды Комитету давали поручение всесторонне изучить порядок формирования тарифов и найти внутренние резервы в системе, "максимально задействовав которые, можно было бы существенно увеличить окупаемость затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей", передает БелТА.

В первую очередь предложения КГК касаются повышения эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства, так как плата за теплоснабжение в зимний период занимает 30,9% в общей структуре платежей за ЖКХ. В связи с этим, предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. В Беларуси насчитывается более 300 таких объектов. На некоторых из них себестоимость теплоэнергии в 3-6 раз превышает среднюю по системе ЖКХ.

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей называется основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги ЖКХ. Запланированные объемы замены, несмотря на высокий износ, не выполняются.

Аналогичное происходит в сфере сетей водоснабжения и канализации. Потери в сетях водоснабжения Беларуси в 2016 году составили 18% при установленном минжилкомхозом нормативе 12%.

По мнению представителя КГК, необходимо повышать эффективность заготовки и использования местных видов топлива. Использование переувлажненных дров и щепы приводит к нерациональному и неэффективному использованию. Заготовка древесного сырья предприятиями ЖКХ с помощью собственных сил позволит снизить затраты на закупку сырья не менее чем на 20%.

Помимо этого, требуется исключить случаи необоснованного отнесения на себестоимость услуг накладных расходов, превышающих нормативные, факты завышения себестоимости по причине закупок у посреднических структур, прекратить практику содержания непрофильных активов, оптимизировать расходы при приобретении товаров (работ, услуг).

Отдельные предложения КГК относятся к мерам совершенствования нормативной базы - формированию тарифов в области обращения с коммунальными отходами, установлению коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и землю.

Реализация предложений КГК в 2016 году, относительно вопросов формирования себестоимости ЖКУ, позволила снизить затраты организаций на 16,5% и сэкономить 267 млн рублей.

Заместитель председателя КГК Владимир Кухарев отметил, что проверки в 2017 году выявили многочисленные недостатки и нарушения - до сих пор многие организации живут по затратному принципу, рассчитывая на компенсацию потерь из бюджета. Предложения по повышению эффективности отрасли, по словам эксперта, планируется реализовать в 2017-2018 годах.