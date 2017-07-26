Ливень затопил целиком девятиэтажный дом в Барановичах

В доме по улице Советская, 103, находящемся в Южном микрорайоне Барановичей, ливень затопил квартиры людей на всех этажах. Поврежден ремонт в подъезде, сделанный год назад. Предполагается, что виной тому наличие строительного мусора в ливняках, который после ремонта не убрали строители.
Один из жильцов девятиэтажки с шестого этажа рассказал о том, что несколько дней назад начался ремонт крыши дома. Вечером 25 июля он обнаружил, что с потолка в прихожей капает вода. Помимо прихожей, ливень затопил ванную комнату и зал.
По словам мужчины, соседей с 9 этажа, в момент произошедшего, и вовсе не было дома.
Аварийная служба в затопленный дом приехала ночью. Специалисты сделали вывод, что протекание воды в квартиры людей произошло по причине халатности строителей, ремонтировавших крышу. Они не убрали строительный мусор, и во время проливного дождя он засорил ливневку.
По свидетельству жильца, из-за потопа пострадала также мебель и бытовая техника, находящиеся в квартире. Хозяин квартиры уверен, что ущерб ему возместить страховая компания, так как квартира была застрахована. Что же будут делать остальные жильцы многоквартирного дома, и кто будет восстанавливать ремонт в подъезде - неизвестно.
Получить комментарий у строительной организации, ремонтировавшей крышу, не удалось, сообщает Intex-press
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