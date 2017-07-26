Ливень затопил целиком девятиэтажный дом в Барановичах

По словам мужчины, соседей с 9 этажа, в момент произошедшего, и вовсе не было дома.

Аварийная служба в затопленный дом приехала ночью. Специалисты сделали вывод, что протекание воды в квартиры людей произошло по причине халатности строителей, ремонтировавших крышу. Они не убрали строительный мусор, и во время проливного дождя он засорил ливневку.

По свидетельству жильца, из-за потопа пострадала также мебель и бытовая техника, находящиеся в квартире. Хозяин квартиры уверен, что ущерб ему возместить страховая компания, так как квартира была застрахована. Что же будут делать остальные жильцы многоквартирного дома, и кто будет восстанавливать ремонт в подъезде - неизвестно.