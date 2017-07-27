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27. 07. 2017

Белорусу грозит до 3 лет тюрьмы за ввоз 6 машин с перебитыми VIN-кодами

По информации представителя по связям с общественностью Гродненской региональной таможни Юлии Романюк, житель Гродно ввозил на территорию Беларуси автомобили с перебитыми VIN-кодами для дальнейшей перепродажи третьим лицам без соответствующего таможенного оформления. Предприимчивому белорусу грозит до 3 лет тюрьмы за содеянное.

Всего сотрудники таможни установили шесть фактов незаконного ввоза на территорию ЕАЭС. Это автомобили "Volkswagen", "Citroen" и "Peugeot".

Юлия Романюк отметила, что автомобили были ввезены с измененными идентфикационными номерами - за пределами ЕАЭС на авто вваривались номера машин, за которые уже была уплачена таможенная пошлина.

В целом, сумма неуплаченных платежей составила более 49 000 бел. руб.

В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст.231 УК РБ) по инициативе Гродненской региональной таможни. Наказание за данное преступление, в том числе, предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, сообщается на официальном сайте Гродненской региональной таможни.

 
 
 
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