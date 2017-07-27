Белорус снял на видео стадо "коров-зомби"

В интернете 24 июля появилось видео под названием «Белорусь Липнишки каровы зомби», выложенное Андреем Байко. Неподалеку от СПК «Агро-Липнишки», которое находится в деревне Липнишки Ивьевского района Гродненской области, он отснял стадо хромых коров, переходящих дорогу.

Комментируя увиденное, автор видео отметил, что у всех коров "разбитые ноги какие-то больные".

Как оказалось, коровы действительно относятся к СПК «Агро-Липнишки».

Председатель СПК Владимир Титков заявил, что чрезвычайной ситуации здесь нет, так как в каждом хозяйстве есть некоторое количество больных животных, сообщает TUT.BY . Он отметил, что в СПК «Агро-Липнишки» таких животных примерно 70−80 голов (всего в хозяйстве 2200 коров, 1190 — дойных), и они собраны в отдельное стадо. В тот момент, когда Андрей Байко снимал видео, коровы как раз направлялись в стойло с пастбища.

По мнению Владимира Титкова, такое состояние животных, в первую очередь, вызвано неудовлетворительными условиями содержания - коровы находятся в здании с бетонным полом. Также в ряде причин присутствует воспаление копытной подошвы и ее язвы из-за копытной гнили и другие болезни.

По словам председателя, прогулки для коров организуются с целью оздоровления. В СПК предпринимаются и другие меры для улучшения ситуации. К примеру, создана специальная ортопедическая бригада, которая отслеживают состояние больных животных.