Лукашенко: оптимизация силовых структур продолжится на другом уровне

Сегодня, на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, Александр Лукашенко обратил внимание на вопрос оптимизации силовых структур. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства считает этот вопрос принципиальным.

Президент Беларуси отметил, что будут определены "уровень численности, затраты на те или иные направления", и в 2017 году все это будет приведено в соответствие.

По мнению президента, в дальнейшем заниматься вопросами оптимизации силовых структур будут руководители ведомств.

"Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас", - подчеркнул Александр Лукашенко.