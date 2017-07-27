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27. 07. 2017

Лукашенко: оптимизация силовых структур продолжится на другом уровне

Сегодня, на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, Александр Лукашенко обратил внимание на вопрос оптимизации силовых структур. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства считает этот вопрос принципиальным.

Президент Беларуси отметил, что будут определены "уровень численности, затраты на те или иные направления", и в 2017 году все это будет приведено в соответствие.
 
По мнению президента, в дальнейшем заниматься вопросами оптимизации силовых структур будут руководители ведомств.
 
"Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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