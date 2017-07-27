МАРТ запретит торговле требовать паспорт при возврате товара

По информации заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Ирины Наркевич, согласно обновленному проекту закона "О защите прав потребителей", представителям торговли запретят требовать у покупателя паспорт при возврате денег за товар.

Как прокомментировала Ирина Наркевич, такое решение принято в связи с большим количеством вопросов со стороны граждан и дискуссий на эту тему, в том числе по защите персональных данных. Именно поэтому, отмена необходимости, при возврате денег за товар, требовать у потребителя документ, удостоверяющий личность, вынесена на уровень закона.

По словам заместителя министра, в обновленным варианте закона "О защите прав потребителей" планируется ввести запрет на установление разных цен на товары при любой форме оплаты. Предполагается, что возврат денег будет осуществлен в той же форме, что и при оплате, если продавец и покупатель не смогли договориться об обратном.

При этом, в ситуациях, когда потребитель заплатил по карточке, но при получении возврата ему нужны наличные деньги, он может договориться с продавцом. Однако, заметила Ирина Наркевич, "так как мы стимулируем безналичные платежи, мы должны понимать, что если человек заплатил по карточке, деньги ему должны вернуться на карточку".