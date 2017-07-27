МАРТ запретит торговле требовать паспорт при возврате товара

По информации заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Ирины Наркевич, согласно обновленному проекту закона "О защите прав потребителей", представителям торговли запретят требовать у покупателя паспорт при возврате денег за товар.
Как прокомментировала Ирина Наркевич, такое решение принято в связи с большим количеством вопросов со стороны граждан и дискуссий на эту тему, в том числе по защите персональных данных. Именно поэтому, отмена необходимости, при возврате денег за товар, требовать у потребителя документ, удостоверяющий личность, вынесена на уровень закона.
По словам заместителя министра, в обновленным варианте закона "О защите прав потребителей" планируется ввести запрет на установление разных цен на товары при любой форме оплаты. Предполагается, что возврат денег будет осуществлен в той же форме, что и при оплате, если продавец и покупатель не смогли договориться об обратном.
При этом, в ситуациях, когда потребитель заплатил по карточке, но при получении возврата ему нужны наличные деньги, он может договориться с продавцом. Однако, заметила Ирина Наркевич, "так как мы стимулируем безналичные платежи, мы должны понимать, что если человек заплатил по карточке, деньги ему должны вернуться на карточку".
Эксперт также отметила, что срок гарантийного ремонта товаров предполагается увеличить с 14 до 30 дней с согласия покупателя, так как в случаях со сложной техникой не всегда удается вписаться в ныне действующий двухнедельный срок, сообщает Белта
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