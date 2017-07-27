Нацбанк рассказал о положительных тенденциях в денежно-кредитной сфере

27 июля 2017 года на расширенном заседании правления Нацбанка Беларуси были рассмотрены итоги реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии 2017 года. Руководство главного банка страны сделало выводы о позитивных изменениях в денежно-кредитной сфере.

По информации Нацбанка, скоординированная направленность политики Национального банка и правительства на обеспечение макроэкономической сбалансированности способствовала сдерживанию инфляционных процессов.

В июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5% (10,6% в декабре 2016 года). Базовая инфляция в июне 2017 года составила 5,3% в годовом выражении.

Снижение фактической инфляции и уверенность в устойчивости данного процесса позволили Нацбанку в первом полугодии 2017 года ускорить динамику снижения ставки рефинансирования, что способствовало уменьшению процентных ставок и на кредитно-депозитном рынке.

Динамика кредитования остается невысокой на фоне избыточной ликвидности банков. В корпоративном сегменте кредитование сдерживает низкий платежеспособный спрос предприятий. В целом, дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется, несмотря на активизацию потребительского кредитования во II квартале.

Рынок депозитов отмечает увеличение срочных депозитов в белорусских рублях при сохраняющейся тенденции сокращения вкладов в иностранной валюте. По итогам первого полугодия 2017 года обеспечен рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка.

Динамика инфляции в экономике снижается, хотя, по-прежнему, остается достаточно высокой. Предполагается, что более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса в конце II квартала, наряду с июньским ростом цен на продовольствие, могут сдерживать дальнейшее замедление инфляции.

Национальный банк планирует продолжить реализацию монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности и во втором полугодии 2017 года.

Развитие макроэкономической ситуации в целом, скорость приближения темпов прироста цен к среднесрочной цели (не более 5 процентов в 2020 году), а также состояние и перспективы платежного баланса в РБ покажут, будет ли возможность снижения процентных ставок в дальнейшем.