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28. 07. 2017

Белоруса за границей взяли в заложники за отказ жениться

По информации МИД Беларуси, размещенной на официальной странице в FB, белоруса, находящегося зарубежом, взяла в заложники семья иностранки.

23 июля белорусская дипломатическая миссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что житель Беларуси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.
 
Несчастный "жених" с помощью sms-сообщения смог тайно связаться с дипмиссией и указать точный адрес, где его держат, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании.
 
В результате проведенной спецоперации местной полиции, белорус был освобожден и невредимым вернулся домой.
 
МИД рекомендует не пренебрегать рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях при поездках за границу.
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