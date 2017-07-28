Белоруса за границей взяли в заложники за отказ жениться

По информации МИД Беларуси, размещенной на официальной странице в FB, белоруса, находящегося зарубежом, взяла в заложники семья иностранки.

23 июля белорусская дипломатическая миссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что житель Беларуси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

Несчастный "жених" с помощью sms-сообщения смог тайно связаться с дипмиссией и указать точный адрес, где его держат, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании.

В результате проведенной спецоперации местной полиции, белорус был освобожден и невредимым вернулся домой.