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04. 07. 2017

В Старых Дорогах милиционер сбил 2 мужчин. УВД: пешеходы могли быть пьяны

Вечером 30 июня в Старых Дорогах сотрудник милиции за рулем автомобиля «БМВ» сбил двух мужчин. В УВД Минской области прокомментировали ДТП: пострадавшие могли быть пьяны, а сам наезд произошел не на пешеходном переходе, как утверждают местные жители, а за его пределами.

Инцидент случился около 22:40 в минувшую пятницу, 30 июня на улице Комсомольской в райцентре. Сотрудник Стародорожского РОВД ехал на личном автомобиле и сбил двух местных жителей. Пострадавших доставили в больницу. По информации УВД, водитель продолжал оставаться на месте ДТП и сам сообщил о случившемся в милицию. Мужчина был трезв, имел водительское удостоверение соответствующей категории.
 
Представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек уточнил, что наезд на мужчин произошел не на пешеходном переходе. По его словам, пострадавшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. «Взяты необходимые анализы. Результаты будут готовы в ближайшее время», - отметил правоохранитель.
 
«Наша Нiва» сообщает, что один из пострадавших впал в кому, у другого диагностировали переломы ноги и руки. Мать одного из мужчин сообщила, что узнала о случившемся только спустя 14 часов после аварии. «В милиции сказали, что водитель был трезвым, скорость «в пределах нормы» — 30 км/ч. Но тогда раз так перемолотит людей? Мой в очень тяжелом состоянии, а тот, что сбил, находится дома, как нам сказали в РОВД», - говорит женщина.
 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Аварии, ДТП
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