МНС обещает пока не повышать действующие налоги и не вводить новые

В августе Министерство по налогам и сборам планирует представить в правительство предложения по изменению налогового законодательства. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил глава ведомства Сергей Наливайко. Он уточнил, что изменения не предусматривают увеличения ставок налогов и сборов.

Министр отметил, что сейчас они занимаются подготовкой соответствующего законопроекта. По его словам, изменения будут касаться преимущественно решения практических вопросов налогообложения, упрощения порядка исчисления и уплаты налогов, а также улучшения налогового администрирования. Так, предложения касаются совершенствования механизма электронных счетов-фактур, сближения налогового и бухгалтерского учета и др.

Также Сергей Наливайко подчеркнул, что предлагаемые изменения не предусматривают увеличения действующих ставок налогов, сборов и пошлин, за исключением индексации ставок, установленных в белорусских рублях. Помимо этого, МНС обещает не вводить новых налогов в 2018 году.