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04. 07. 2017

МНС обещает пока не повышать действующие налоги и не вводить новые

Министерство по налогам и сборам Беларуси Источник фото: Sputnik

В августе Министерство по налогам и сборам планирует представить в правительство предложения по изменению налогового законодательства. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил глава ведомства Сергей Наливайко. Он уточнил, что изменения не предусматривают увеличения ставок налогов и сборов.

Министр отметил, что сейчас они занимаются подготовкой соответствующего законопроекта. По его словам, изменения будут касаться преимущественно решения практических вопросов налогообложения, упрощения порядка исчисления и уплаты налогов, а также улучшения налогового администрирования. Так, предложения касаются совершенствования механизма электронных счетов-фактур, сближения налогового и бухгалтерского учета и др.
 
Также Сергей Наливайко подчеркнул, что предлагаемые изменения не предусматривают увеличения действующих ставок налогов, сборов и пошлин, за исключением индексации ставок, установленных в белорусских рублях. Помимо этого, МНС обещает не вводить новых налогов в 2018 году.
 
«Министерство по налогам и сборам продолжает руководствоваться принципами действующего моратория на введение новых налогов и повышение ставок. С 2018 года не планируется появление новых налогов», - цитирует министра БелТА.
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