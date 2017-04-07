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04. 07. 2017

В Барановичах мужчину засыпало землей в траншее

Источник фото: МЧС

В Барановичах 46-летнего мужчину, который копал траншею для прокладки водопроводной трубы, завалило землей. Инцидент произошел в седьмом часу вечера 3 июля на одном из частных подворий, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возле жилого дома в траншее полностью засыпан человек. Обрушение грунта произошло во время земляных работ по прокладке водопроводной трубы. Пострадавшим оказался 46-летний сын хозяйки.
 
С помощью шанцевого инструмента работники МЧС извлекли  мужчину из траншеи. Его госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом «синдром сдавливания».
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