В Барановичах мужчину засыпало землей в траншее

В Барановичах 46-летнего мужчину, который копал траншею для прокладки водопроводной трубы, завалило землей. Инцидент произошел в седьмом часу вечера 3 июля на одном из частных подворий, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
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новость
В Барановичах 46-летнего мужчину, который копал траншею для прокладки водопроводной трубы, завалило землей. Инцидент произошел в седьмом часу вечера 3 июля на одном из частных подворий, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...