В Гомеле пьяный 16-летний школьник убил незнакомого мужчину

В Гомеле 16-летний подросток подозревается в убийстве 24-летнего мужчины в общежитии на улице Владимирова. В отношении школьника возбудили уголовное дело по соответствующей статьей УК Беларуси, сообщила сегодня официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи установили, что преступление произошло в ночь с 1 на 2 июля. Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в общежитие, зашел в незапертую комнату и нанес незнакомому мужчине удары ножом. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Милиционеры задержали подозреваемого по горячим следам. В данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают мотив и обстоятельства преступления.

Сообщается, что подросток воспитывался в неполной семье (его мать лишена родительских прав), а отец ранее привлекался к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, а сам школьник находится на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.