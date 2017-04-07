Налога на богатство не будет, но налогообложение недвижимости могут изменить

В Беларуси не планируется вводить налог на богатство, однако налогообложение недвижимости может измениться. Об этом 4 июля сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

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Глава МНС пояснил, что во всем мире налогом на богатство облагаются, как правило, объекты недвижимости. В Беларуси в настоящее время граждане уплачивают в отношении таких объектов налог на недвижимость и земельный налог. «Поэтому вопрос о введении налога на богатство министерством не рассматривался», - рассказал Сергей Наливайко.

Одновременно с этим в Беларуси может измениться налогообложение недвижимости. Этот вопрос сейчас прорабатывается, пишет БелТА . Так, международный опыт показывает, что налогообложение недвижимости на основе кадастровой стоимости является более прогрессивным и эффективным.

«Дальнейшее реформирование системы налогообложения Беларуси должно предусматривать изменение подходов к налогообложению недвижимого имущества в зависимости от ценности объекта недвижимости», - отметил министр и добавил, что это станет возможным только после проведения массовой кадастровой оценки объектов недвижимости.