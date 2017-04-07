МИД: Харасти прибыл как частное лицо, а не как спецдокладчик ООН

Накануне в Минск прибыл спецдокладчик Совета ООН по правам человека Миклош Харасти. Сегодня он принял участие в качестве эксперта в сессии ПА ОБСЕ по приглашению заместителя председателя ассамблеи Кента Харстеда. Однако в Министерстве иностранных дел заявили, что не согласовывали визит Миклоша Харасти как спецдокладчика ООН, поэтому он прибыл как частное лицо.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщил, что Беларусь не согласовывала визит Миклоша Харасти в качестве специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси Совета ООН по правам человека. Он подчеркнул, что республика не признает страновой мандат по Беларуси и не намерена с ним сотрудничать. В связи с этим визит Харасти «следует рассматривать как рядовой случай». «Он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ», - отметил Мирончик.

4 июля Миклош Харасти принял участие в Параллельном форуме гражданского общества в Минске, где успел прокомментировать заявление МИД Беларуси. Он подтвердил, что приехал в Минск в качестве приглашенного эксперта на мероприятия ПА ОБСЕ. Также он отметил прогресс в ситуации с правами человека в Беларуси, но призвал не путать «временные политические послабления со стороны властей с системным прогрессом в вопросе ценностей».