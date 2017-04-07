УВД: сбитые в Старых Дорогах милиционером пешеходы были пьяны

4.07.2017 года в УВД Минского облисполкома прокомментировали ДТП с участием милиционера в Старых Дорогах. Оказалось, что сбитые правоохранителем за рулем «БМВ» пешеходы были сильно пьяны. У одного пострадавшего выявили 2,3 промилле алкоголя в крови, у другого - 2,7.

Официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек сообщил, что один из пострадавших сейчас находится в больнице Старых Дорог, его жизни ничего не угрожает. Второй сбитый мужчина в тяжелом состоянии лежит в больнице в Слуцке. С места ДТП их обоих госпитализировали в реанимацию.

Как ранее сообщал Телеграф, инцидент произошел вечером в Старых Дорогах в минувшую пятницу, 30 июня. Сотрудник Стародорожского РОВД на личном автомобиле «БВМ» сбил двух местных жителей, 34 и 39 лет. Количество алкоголя в их крови свидетельствует о том, что незадолго до случившегося они выпили примерно по бутылке водки.

Милиционер находится на свободе, возбуждено уголовное дело по . 2 ст. 317 УК.