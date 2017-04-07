В Гомеле школьник подозревается в убийстве 24-летнего мужчины

В ночь с 1 на 2 июля в общежитии на улице Владимирова в Гомеле произошло убийство 24-летнего мужчины. В совершении преступления правоохранительные органы подозревают 16-летнего учащегося одной из школ, сообщили сегодня в УСК по Гомельской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила представитель ведомства Мария Кривоногова. По данным следствия, нетрезвый школьник проник в общежитие, зашел в незапертую комнату и ударил незнакомого мужчину ножом. От полученных травм пострадавший умер.

Сотрудники милиции вскоре задержали подозреваемого. Мотив совершения преступления и его обстоятельства сейчас устанавливаются.

Также в УСК отметили, что подросток воспитывался в неполной семье: его мать лишена родительских прав, а отец ранее привлекался к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Семья признана находящейся в социально опасном положении, а сам школьник состоит на учете в ИДН.