Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 17:58
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

В Гомеле школьник подозревается в убийстве 24-летнего мужчины

В ночь с 1 на 2 июля в общежитии на улице Владимирова в Гомеле произошло убийство 24-летнего мужчины. В совершении преступления правоохранительные органы подозревают 16-летнего учащегося одной из школ, сообщили сегодня в УСК по Гомельской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила представитель ведомства Мария Кривоногова. По данным следствия, нетрезвый школьник проник в общежитие, зашел в незапертую комнату и ударил незнакомого мужчину ножом. От полученных травм пострадавший умер. 
 
Сотрудники милиции вскоре задержали подозреваемого. Мотив совершения преступления и его обстоятельства сейчас устанавливаются.
 
Также в УСК отметили, что подросток воспитывался в неполной семье: его мать лишена родительских прав, а отец ранее привлекался к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Семья признана находящейся в социально опасном положении, а сам школьник состоит на учете в ИДН.
Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.