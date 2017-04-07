В Бресте мужчина с болгаркой пытался взломать банкомат

В Бресте сотрудники милиции задержали 31-летнего местного жителя, который пытался взломать банкомат. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 30 июля, сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
В Бресте сотрудники милиции задержали 31-летнего местного жителя, который пытался взломать банкомат. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 30 июля, сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...