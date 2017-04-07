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04. 07. 2017

В Бресте мужчина с болгаркой пытался взломать банкомат

Источник фото: Следственный комитет

В Бресте сотрудники милиции задержали 31-летнего местного жителя, который пытался взломать банкомат. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 30 июля, сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Около полудня мужчина проник в здание теплопункта по улице Волгоградской. При помощи болгарки он вырезал проем в потолке ограждения банкомата. В результате сработала сигнализация, и вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны МВД.
 
Служебная собака вывела на след преступника. Сейчас с подозреваемым работают следователи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Брестчанин находится под стражей.
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