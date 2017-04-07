Замглавы Минфина: госдолг Беларуси приблизился к опасной черте

Величина государственного долга Беларуси приблизилась к опасной черте, пересекать которую опасно для стабильности экономики. В связи с этим планируется отказаться от внешних заимствований и сконцентрировать усилия на активном снижении госдолга, сообщил на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста» заместитель министра финансов Максим Ермолович.

смотрите также С начала года внешний госдолг Беларуси вырос на 277 млн долларов

В 2017 году Беларуси предстоит погасить около 3,5 млрд долларов, а до конца 2021 года на погашение внешнего госдолга уйдет около 26 млрд долларов. На сегодняшний день величина госдолга Беларуси подошла вплотную к 45% ВВП. Превышение этого уровня чревато тяжелыми негативными последствиями для экономики страны, и по этой причине правительство планирует начать погашать госдолг за счет государственного бюджета.

«Мы входим в период больших платежей по внешнему долгу. Это не один-два года, а достаточно длительный период», - сообщил замминистра. Он отметил, что сейчас госдолг республики полностью управляем. Кроме того, у нас есть разные инструменты, которые можно использовать для рефинансирования долга.

«Так, у нас формируется профицитный бюджет, у нас есть валютные доходы, которые полностью покрывают платежи по обслуживанию госдолга и прочее», - пояснил Ермолович.

Однако есть определенные лимиты, выходить за которые крайне нежелательно. Им является уровень госдолга в 45% к ВВП.