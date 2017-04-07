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04. 07. 2017

В Жлобинском районе бык убил работницу фермы

В Жлобинском районе вырвавшийся из стойла бык убил работницу молочно-товарной «Китин» сельскохозяйственного предприятия «Степы». Трагический инцидент произошел днем 1 июля, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

53-летняя доярка привязывала коров для дойки, как внезапно бык вырвался из стойла и набросился на нее. Животное ударило женщину в область груди – она отлетела на два метра и ударилась о бетонный пол.
 
На ее крик прибежали другие работники предприятия, но помочь женщине они не смогли. Пострадавшая получила множественные переломы ребер, разрыв легкого и селезенки. От обильной кровопотери она умерла на месте происшествия.
 
Жлобинский райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели работницы фермы.
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