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04. 07. 2017

В декрете №3 сделают упор на трудоустройстве "тунеядцев"

Во вторник, 4 июля, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, как изменится декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе называют «декретом о тунеядцах». По его словам, при пересмотре концепции этого документа основной акцент делается на трудоустройстве людей, не участвующих в финансировании государственных расходов.

Глава Министерства по налогам и сборам сообщил, что декрет №3 подвергнется концептуальным изменениям. Главный упор делается на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни, а также на содействии в трудоустройстве тех, кто хочет трудоустроиться.
 
Также Сергей Наливайко отметил, что в Беларуси будет сделано все для вовлечения людей «в нормальный процесс взаимодействия с государством». Телеграф ранее писал, что поправки в декрет №3 сейчас находятся на рассмотрении в Администрации президента.
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