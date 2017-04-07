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04. 07. 2017

Россельхознадзор снова нашел нарушения в мясо-молочной продукции из Беларуси

Россельхознадзор может снова ограничить поставки с ряда белорусских предприятий-поставщиков животноводческой продукции, если они продолжат нарушать ветеринарно-санитарные требования России. «Указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность Россельхознадзора», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В российском ведомстве с сожалением констатировали, что случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕЭАС и Российской Федерации продолжаются. В связи с нарушениями с 4 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции, произведенной Воложинским филиалом ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Это связано с неоднократными выявлениями наличия остатков линкомицина в продукции предприятия.
 
В России усиливают лабораторный контроль в отношении продукции еще 4 предприятий: ОАО «Комбинат кооперативной промышленности» филиал Пружанского райпо (причина - выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе говядины), СООО «Морозпродукт» (выявление в мороженом остатков линкомицина), Шкловский маслодельный завод (выявление в молоке остатков норфлоксацина) и ОАО «Александрийское» (выявление бактерий рода сальмонелла в субпродуктах птицы).
 
Также Россельхознадзор сообщает о выявлении нарушений по показателям качественного состава (фальсификация) продукции предприятий:«Мстиславльмолоко» (в сливочном масле несоответствие массовой доли белка), Туровский молочный комбинат (в сыре несоответствие массовой доли белка), «Здравушка Милк» (выявление фитостеринов в сыре).
 
И в продукции еще трех белорусских производителей Россельхознадзор выявил несоответствия: Лунинецкий молочный завод (повторное выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков тулатромицина), «Молочный полюс» (выявление в сухом молоке несоответствия массовой доли белка), «Бабушкина крынка» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина, в сливочном масле несоответствия массовой доли белка).
 
В российском надзорном ведомстве предупреждают белорусских производителей, что в случае продолжения выявлений нарушений их продукция окажется под запретом в России.
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