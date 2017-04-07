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04. 07. 2017

МИД беспокоят факты вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Польше

Министерство иностранных дел Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В Польше хулиганы закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках. В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на факт вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Подляском воеводстве.

В МИД надеются, что польские правоохранители найдут злоумышленников, которые закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках.
 
«Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виноватые будут установлены», - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
 
По его словам, подобные проявления, затрагивающие чувства национальных меньшинств, заслуживают осуждения как властями, так и обществом.
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