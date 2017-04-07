МИД беспокоят факты вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Польше

В Польше хулиганы закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках. В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на факт вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Подляском воеводстве.

В МИД надеются, что польские правоохранители найдут злоумышленников, которые закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках.

«Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виноватые будут установлены», - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

По его словам, подобные проявления, затрагивающие чувства национальных меньшинств, заслуживают осуждения как властями, так и обществом.