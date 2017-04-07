МИД беспокоят факты вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Польше

В Польше хулиганы закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках. В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на факт вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Подляском воеводстве.
В Польше хулиганы закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках. В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на факт вандализма в отношении белорусскоязычных знаков в Подляском воеводстве.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...