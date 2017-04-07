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04. 07. 2017

Нуждающиеся белорусы смогут строить жилье с помощью адресных субсидий

4 июля президент Александр Лукашенко подписал указ №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», согласно которому в Беларуси вводится адресное субсидирование в жилищном строительстве.

Адресное субсидирование – новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В пресс-службе главы государства отметили, что оно вводится в дополнение к действующей системе льготного кредитования строительства жилья.
 
Государство будет предоставлять субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом на жилье, которые были получены гражданами в любом банке. Многодетные и молодые семьи, а также дети-сироты смогут использовать субсидии для погашения части основного долга по таким кредитам.
 
Размер выделяемых субсидий будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Получить их смогут граждане, которые имеют право на господдержку по указу №13 от 6.01.2012 года, а также ветераны боевых действий на территории других государств.
 
Государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения.
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