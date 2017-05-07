Глава МНС рассказал, как изменится декрет "о тунеядцах"

В Беларуси сейчас концептуально пересматривают президентский декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества". 4 июля министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, как именно планируется изменить документ, который в народе окрестили "декретом о тунеядстве".

Конкретные изменения, которые планируется внести в декрет №3, пока не называются. Однако Сергей Наливайко уточнил, что в обновленном документе основной акцент сделают на трудоустройстве людей, которые не участвуют в финансировании государственных расходов. Также он предусматривает ресоциализацию граждан, ведущих асоциальный образ жизни. По словам главы МНС, в Беларуси будет сделано все для вовлечения людей «в нормальный процесс взаимодействия с государством». Поправки в декрет №3 находятся на рассмотрении в Администрации президента. Выступая в апреле с посланием к народу и парламенту, президент Александр Лукашенко потребовал разработать новую концепцию этого документа. Его главной целью должно стать приобщение к труду всех, кто не хочет работать. "Нужна новая концепция - заставить каждого работать", - заявлял глава государства.