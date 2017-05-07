Куратор "группы смерти" склонял школьницу из Бобруйска к самоубийству

В Бобруйске школьницу, которая состояла в деструктивной группе в социальной сети, едва не довели до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству», сообщили в Следственном комитете.
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В Бобруйске школьницу, которая состояла в деструктивной группе в социальной сети, едва не довели до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству», сообщили в Следственном комитете.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...