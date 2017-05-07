Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 13:40
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
05. 07. 2017

Куратор "группы смерти" склонял школьницу из Бобруйска к самоубийству

В Бобруйске школьницу, которая состояла в деструктивной группе в социальной сети, едва не довели до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству», сообщили в Следственном комитете.

В Могилевской области впервые возбудили уголовное дело, которое связано с  деструктивными группами в соцсетях. Жертвой стала школьница из Бобруйска. Девочка состоялась в группе, «куратор» которой предлагал выполнить 50 заданий суицидальной направленности. Последним заданием было самоубийство.
 
В какой-то момент школьница испугалась и вышла из этой группы, однако вскоре на мобильный телефон стали поступать звонки с угрозами ей и ее семье, если школьница не завершит начатое.
Запуганная девочка отправилась к своей подруге, где расцарапала себе иглой предплечье. Благодаря тому, что девочка была не одна, о случившемся узнали сотрудники скорой и милиция, пишет TUT.by.
 
Расслдование уголовного дела продолжается.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.