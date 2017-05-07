Куратор "группы смерти" склонял школьницу из Бобруйска к самоубийству

В Бобруйске школьницу, которая состояла в деструктивной группе в социальной сети, едва не довели до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству», сообщили в Следственном комитете.

В Могилевской области впервые возбудили уголовное дело, которое связано с деструктивными группами в соцсетях. Жертвой стала школьница из Бобруйска. Девочка состоялась в группе, «куратор» которой предлагал выполнить 50 заданий суицидальной направленности. Последним заданием было самоубийство.

В какой-то момент школьница испугалась и вышла из этой группы, однако вскоре на мобильный телефон стали поступать звонки с угрозами ей и ее семье, если школьница не завершит начатое.

Запуганная девочка отправилась к своей подруге, где расцарапала себе иглой предплечье. Благодаря тому, что девочка была не одна, о случившемся узнали сотрудники скорой и милиция, пишет TUT.by

Расслдование уголовного дела продолжается.