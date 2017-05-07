Лукашенко подписал пакет документов для развития Оршанского района

4 июля президент Александр Лукашенко подписал документы, направленные на развитие Оршанского района. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Согласно указу №239, ряду государственных предприятий разрешили продать жилые дома своим сотрудникам. Также он предусматривает проведение модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.
В частности, Оршанский комбинат стройматериалов и Оршанский молочный комбинату получили право продать жилые дома в городском поселке Копысь своим работникам, которые в них проживают. Для этого люди смогут получить льготные кредиты.
Также будет модернизирован производственный корпус Оршанского инструментального завода. РУП «Институт «Белпромстройпроект» займется проектированием объекта, а выполнять строительно-монтажные работы будет Оршанский стройтрест №18.
Выступая в апреле с посланием к народу и парламенту, Александр Лукашенко потребовал
«поднять из руин и пепла» Барань, Болбасово и Орша. Впоследствии президент поручил до конца года существенно улучшить ситуацию в Оршанском районе, привести в порядок предприятия и дать людям возможность работать в Барани и Болбасово. «К концу год предприятия должны иметь человеческий вид, и люди должны приходить туда на работу с хорошим настроением», - заявлял
Лукашенко.