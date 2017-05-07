Лукашенко подписал пакет документов для развития Оршанского района

4 июля президент Александр Лукашенко подписал документы, направленные на развитие Оршанского района. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Согласно указу №239, ряду государственных предприятий разрешили продать жилые дома своим сотрудникам. Также он предусматривает проведение модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.

В частности, Оршанский комбинат стройматериалов и Оршанский молочный комбинату получили право продать жилые дома в городском поселке Копысь своим работникам, которые в них проживают. Для этого люди смогут получить льготные кредиты.

Также будет модернизирован производственный корпус Оршанского инструментального завода. РУП «Институт «Белпромстройпроект» займется проектированием объекта, а выполнять строительно-монтажные работы будет Оршанский стройтрест №18.