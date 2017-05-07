Ночью в Дубровно в общежитии лицея взорвался водогрейный котел

Среди ночи 5 июля в городе Дубровно (Витебская область) в общежития лицея сельскохозяйственного производства взорвался водогрейный котел. В момент ЧП в здании находилось 38 человек, сообщили в МЧС Беларуси.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 3:40. В здании общежития местного лицея произошел взрыв водогрейного котла в помещении душевой, которая находится на первом этаже. Пожара не было.

38 человек, которые находились в общежитии, самостоятельно покинули здание еще до приезда работников МЧС. Никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за образования избыточного давления в контуре водогрейного котла или отсутствия циркуляции теплоносителя в системе.