Ночью в Дубровно в общежитии лицея взорвался водогрейный котел

Среди ночи 5 июля в городе Дубровно (Витебская область) в общежития лицея сельскохозяйственного производства взорвался водогрейный котел. В момент ЧП в здании находилось 38 человек, сообщили в МЧС Беларуси.
Среди ночи 5 июля в городе Дубровно (Витебская область) в общежития лицея сельскохозяйственного производства взорвался водогрейный котел. В момент ЧП в здании находилось 38 человек, сообщили в МЧС Беларуси.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...