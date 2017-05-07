Обиженный гомельчанин "заминировал" два крупных российских завода

Житель Гомеля отправил на электронные адреса двух российских предприятий письма, в которых сообщалось о взрывных устройствах. Причиной тому послужила обида мужчины на регионального менеджера, которая отказала ему в трудоустройстве.

По информации УСК Гомельской области, мужчина отправил письма с предупреждением о бомбе в адрес Новосибирского металлургического завода и Киришского нефтеперерабатывающего завода Ленинградской области. Вместе с информацией о взрывных устройствах он оставлял электронный адрес регионального менеджера, на которую затаил обиду.

Российские правоохранители установили, с какого адреса приходили письма с угрозами, а их белорусские коллеги выяснили личность лже-минера. Им оказался житель Гомеля, который состоит на учете у психиатра.

В отношении него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. По итогам судебно-психиатрической экспертизы мужчина был признан невменяемым. В УСК уточнили, что ранее он также «минировал» разные предприятия и учреждения.