Обиженный гомельчанин "заминировал" два крупных российских завода

Житель Гомеля отправил на электронные адреса двух российских предприятий письма, в которых сообщалось о взрывных устройствах. Причиной тому послужила обида мужчины на регионального менеджера, которая отказала ему в трудоустройстве.
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Житель Гомеля отправил на электронные адреса двух российских предприятий письма, в которых сообщалось о взрывных устройствах. Причиной тому послужила обида мужчины на регионального менеджера, которая отказала ему в трудоустройстве.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...