Пинчанин подкинул сыну мешок с маковой соломкой и позвонил в милицию

Житель Пинского района подбросил сыну, с которым поссорился, мешок с маковой соломкой и сообщил в милицию, что тот якобы хранит и употребляет наркотики. В отношении 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств и заведомо ложный донос.

Инцидент произошел в середине апреля в одной из деревень Пинского района. Следователи установили, что в этот день пьяный мужчина поссорился с супругой и 26-летним сыном. В какой-то момент он показал им сумку, в которой находилась маковая соломка, и попытался всучить ее жене. При этом сельчанин угрожал, что сообщит в милицию, что те хранят наркотики. При этом он говорил, что правоохранители будут разбираться именно с родными, поскольку в этом доме он не прописан.

Вскоре глава семейства позвонил участковому инспектору и сообщил, что сын хранит и употребляет наркотические средства. Сумку с маковой соломкой мужчина отнес к нему на кровать, а затем отправился к соседу. Однако парень перезвонил милиционеру и пояснил, что это отец откуда-то принес домой запрещенные вещества.

По итогам проверочных мероприятий 51-летнего мужчину задержали. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свой поступок объяснил тем, что хотел припугнуть жену и сына, чтобы они его слушались и уважали.