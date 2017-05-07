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05. 07. 2017

7-8 июля в Минске движение по пр. Победителей ограничат из-за велосоревнований

Источник фото: Telegraf.by

Не успели минчане отойти от закрытия движения по центральным улицам в связи с подготовкой и проведением парада ко Дню Независимости, как в работу общественного транспорта снова вносятся корректировки. 7 и 8 июля в Минске будет приостанавливаться движение по проспекту Победителей, что связано с проведением велосоревнований.

7 и 8 июля в Минске пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» 2017 года. В пятницу в момент старта участников состязаний (11:00 возле ТРЦ «Галерея Минск») и финиша (около 15:00) движение транспорта по проспекту Победителей будет приостановлено. Об этом сегодня сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».
 
8 июля с 12:30 до 13:00 будет закрыт проспект Победителей на участке от улицы Немига до проспекта Машерова. Трассы движения городских маршрутов поменяются:
 
  • № 1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;
  • № 73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;
  • № 91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;
  • № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.

 

В этот же день с 13:30 до 18:00 будет ограничено движение по проспекту Победителей на участке от улицы Немига до улицы Ратомская. Это также повлечет за собой изменение маршрутов общественного транспорта:
 
  • № 1, 1056-ТК со стороны ДС «Веснянка» по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующим трассам в обоих направлениях;
  • № 119С со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «2-я городская детская больница», «Л.Украинки», «Тимирязева», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода» (в обратном направлении «Городской Вал»);
  • № 91 со стороны ул. М.Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС «Веснянка» в обоих направлениях;
  • № 69 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;
  • № 133 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршруту; в обратном направлении по ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская;
  • № 76Э, 89Э, 1097-ТК со стороны пл. Бангалор по ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением о.п. «Л.Украинки»;
  • № 73, 1073-ТК по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;
  • № 11 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;
  • № 10, 39, 77 организуются до р/к «Берута»;
  • № 29, 1112-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях;
  • № 44, 136 со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей; в обратном направлении по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;
  • № 1051-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;
  • № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.
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