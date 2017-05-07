7-8 июля в Минске движение по пр. Победителей ограничат из-за велосоревнований

Не успели минчане отойти от закрытия движения по центральным улицам в связи с подготовкой и проведением парада ко Дню Независимости, как в работу общественного транспорта снова вносятся корректировки. 7 и 8 июля в Минске будет приостанавливаться движение по проспекту Победителей, что связано с проведением велосоревнований.

7 и 8 июля в Минске пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» 2017 года. В пятницу в момент старта участников состязаний (11:00 возле ТРЦ «Галерея Минск») и финиша (около 15:00) движение транспорта по проспекту Победителей будет приостановлено. Об этом сегодня сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

8 июля с 12:30 до 13:00 будет закрыт проспект Победителей на участке от улицы Немига до проспекта Машерова. Трассы движения городских маршрутов поменяются:

№ 1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;

№ 73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;

№ 91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;

№ 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.

В этот же день с 13:30 до 18:00 будет ограничено движение по проспекту Победителей на участке от улицы Немига до улицы Ратомская. Это также повлечет за собой изменение маршрутов общественного транспорта: