7-8 июля в Минске движение по пр. Победителей ограничат из-за велосоревнований

Не успели минчане отойти от закрытия движения по центральным улицам в связи с подготовкой и проведением парада ко Дню Независимости, как в работу общественного транспорта снова вносятся корректировки. 7 и 8 июля в Минске будет приостанавливаться движение по проспекту Победителей, что связано с проведением велосоревнований.
- № 1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;
- № 73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;
- № 91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;
- № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.
- № 1, 1056-ТК со стороны ДС «Веснянка» по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующим трассам в обоих направлениях;
- № 119С со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «2-я городская детская больница», «Л.Украинки», «Тимирязева», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода» (в обратном направлении «Городской Вал»);
- № 91 со стороны ул. М.Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС «Веснянка» в обоих направлениях;
- № 69 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;
- № 133 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршруту; в обратном направлении по ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская;
- № 76Э, 89Э, 1097-ТК со стороны пл. Бангалор по ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением о.п. «Л.Украинки»;
- № 73, 1073-ТК по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;
- № 11 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;
- № 10, 39, 77 организуются до р/к «Берута»;
- № 29, 1112-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях;
- № 44, 136 со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей; в обратном направлении по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;
- № 1051-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;
- № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.