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05. 07. 2017

Азаренко победила Веснину и вышла в третий круг Уимблдона

Сегодня белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила 16-ю ракетку мира Елену Веснину (Россия) и вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. Она сумела одержать победу в двух сетах - 6:3, 6:3.

Матч между Викторией Азаренко и Еленой Весниной продолжался 1 час 38 минут. Причем за всю встречу белоруска не проиграла ни одной своей подачи. Елена выиграла 16 очков и сделала 18 невынужденных ошибок, на счету Виктории - 26 виннеров и 13 неточностей.
 
В 1/16 Уимблдона Азаренко встретится с Хизер Уотсон, которая занимает 102 место в рейтинге WTA. Ранее британка выиграла матч против Анастасии Севастовой из Латвии (№18).
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