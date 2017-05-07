Азаренко победила Веснину и вышла в третий круг Уимблдона

Сегодня белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила 16-ю ракетку мира Елену Веснину (Россия) и вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. Она сумела одержать победу в двух сетах - 6:3, 6:3.
Сегодня белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила 16-ю ракетку мира Елену Веснину (Россия) и вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. Она сумела одержать победу в двух сетах - 6:3, 6:3.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...