В Беларуси вводятся адресные субсидии на жилье – указ президента

В Беларуси вводится адресное субсидирование в жилищном строительстве. Это предусмотрено указом №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», который накануне, 4 июля, подписал глава государства Александр Лукашенко.

Государство будет выделять адресные субсидии для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Их можно будет направить на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, который был взят в любом банке страны. А многодетные и молодые семьи, дети-сироты смогут потратить субсидию на погашение части основного долга.

Сумма субсидий будет зависеть от количества членов семьи, размеров жилого помещения и норматива стоимости строительства. При этом адресное субсидирование будет действовать параллельно с льготным кредитованием. Субсидии, как и льготный кредит, будут выдавать лишь один раз.