В Беларуси за два года количество дел о банкротстве выросло на 48%

В 2016 году в Беларуси количество дел о банкротстве, поступивших в суд, выросло на 18% по сравнению с 2015-м годом и на 48% по сравнению с 2014-м. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного Суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Василий Демидович.

По его словам, в прошлом году в экономические суды было направлено на 18% больше заявлений о банкротстве, чем в 2015-м. А в сравнении с 2014 годом этот показатель и вовсе составил 48%.

Так, если в конце 2014 года в судах находилось 41 дело об экономической несостоятельности государственных организаций, организаций, в уставном фонде которых государство имеет свою долю, то в 2016-м их количество выросло до 70, а в 2016-м – до 106. «То есть в сравнении с 2014 годом наблюдается рост данного показателя в 2,5 раза», - отметил зампред Верховного суда в интервью журналу «Судовы веснік».

Также Василий Демидович сообщил, что в конце 2016 года в производстве судов находилось всего 12 дел о банкротстве сельскохозяйственных организаций. К 1 мая 2017 года их стало уже 102.

Всего с 2012 по 2016 год суды завершили производства по 8 648 делам о банкротстве. «На протяжении этого периода процедуры банкротства вводились в основном в отношении субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности – на них в разные годы приходилось от 94 до 98% всех дел данной категории. В общем объеме рассмотренных дел о банкротстве 13,7% составляют дела в отношении индивидуальных предпринимателей», - уточнил Василий Демидович.

По подавляющему большинству завершенных дел (97%) были вынесены решения о признании должников банкротами с ликвидацией, то есть с прекращением деятельности.