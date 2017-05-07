Житель Березинского района сжег дом и машину, а затем покончил с собой

В Березинском районе мужчина сжег свой дом, хозпостройки на приусадебном участке и автомобиль, а затем совершил самоубийство. Инцидент произошел 30 июня в деревне Поплавы, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

30 июня работники МЧС сообщили в Березинский РОВД о пожаре в жилом доме в деревне Поплавы. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что сельчанин умышленно поджег хозпостройки и автомобиль на своем дворе, в результате чего часть строений и сам дом были уничтожены огнем. Затем мужчина покончил с собой.

В ГКСЭ отметили, что для восстановления полной картины произошедшего назначен ряд экспертиз. Они помогут установить следователям, находился ли виновник пожара в состоянии алкогольного опьянения, имеются ли в пожарном мусоре следы горюче-смазочных материалов.

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз