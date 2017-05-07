Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 18:13
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
05. 07. 2017

Житель Березинского района сжег дом и машину, а затем покончил с собой

В Березинском районе мужчина сжег свой дом, хозпостройки на приусадебном участке и автомобиль, а затем совершил самоубийство. Инцидент произошел 30 июня в деревне Поплавы, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

30 июня работники МЧС сообщили в Березинский РОВД о пожаре в жилом доме в деревне Поплавы. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что сельчанин умышленно поджег хозпостройки и автомобиль на своем дворе, в результате чего часть строений и сам дом были уничтожены огнем. Затем мужчина покончил с собой.
 
В ГКСЭ отметили, что для восстановления полной картины произошедшего назначен ряд экспертиз. Они помогут установить следователям, находился ли виновник пожара в состоянии алкогольного опьянения, имеются ли в пожарном мусоре следы горюче-смазочных материалов.

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз
Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.