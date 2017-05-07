Житель Березинского района сжег дом и машину, а затем покончил с собой

В Березинском районе мужчина сжег свой дом, хозпостройки на приусадебном участке и автомобиль, а затем совершил самоубийство. Инцидент произошел 30 июня в деревне Поплавы, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
В Березинском районе мужчина сжег свой дом, хозпостройки на приусадебном участке и автомобиль, а затем совершил самоубийство. Инцидент произошел 30 июня в деревне Поплавы, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Отец с сыном заходят в бар. Бармен:
- Какой милый ребёнок, сколько ему?
- Рюмки хватит...